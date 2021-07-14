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- Almanya'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Almanya'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

- Almanya'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

-Şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarından görüntüler

( KÖLN ) KÖLN

Mahsur Kaldı Hafta Sonu Su Baskını Şiddetli Yağış Şehir İçi 


- Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV), Baden-Vürtemberg ve Bavyera eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına Kuzey Ren-Vestfalya (KRV), Baden-Vürtemberg ve Bavyera eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilerken, birçok noktada su baskınlara neden oldu. En fazla su baskının yaşandığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Herne kentinde, itfaiye ekipleri 50 ihbara 130 kişilik ekip ile müdahale etti. Herne’de su baskınlarının yaşandığı bazı binalar tahliye edilirken, bina sakinleri otellere yerleştirildi. Aşırı yağışlar nedeni ile şehir içi yollarda ve otobanlarda birçok aracın mahsur kaldığı bildirildi.
Baden-Vürtemberg eyaletinde de birçok kent de sokakları ve binaların bodrum katlarında su baskınları yaşandı. Bavyera eyaletinde ise etkili olan şiddetli yağış ulaşımda aksamalara yol açarken, bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu. Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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