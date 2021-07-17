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Almanya’da sellerde ölenlerin sayısı 133’e çıktı (2)
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Almanya’da sellerde ölenlerin sayısı 133’e çıktı (2)

Almanya’da sellerde ölenlerin sayısı 133’e çıktı (2)

- Panzer ve tanklarla selde kalan araçların araçların kurtarılması Almanya ’da sellerde ölenlerin sayısı 133’e çıktıBERLİN (AA) - Almanya ’nın batısındaki Rheinland - Pfalz ve Kuzey - Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133'e yükseldi.Koblenz polisince yapılan açıklamada, Rheinland - Pfalz eyaletinde selin en fazla etkili olduğu Ahrweiler bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90’ı geçtiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, can kayıplarının artabileceğine ilişkin endişe taşındığı belirtilerek yaralı sayısının ise 618 olduğu aktarıldı.Bölgede hala birçok yerde elektrik olmadığı ve telefon hatlarının çalışmadığı ifade edilen açıklamada, birçok caddenin de su baskınları sebebiyle kapalı olduğu kaydedildi.Kuzey - Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133’e çıktı.

Polis Aşı Gesi Aşırı Yağış Sel 

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