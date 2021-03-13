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( FRANKFURT ) - Almanya'da sedyeye bağlı Suriyeli mültecinin darp edilmesine eyalet başbakanından tepki- "Görüntüler korkunç, derhal araştırılmalı" FRANKFURT



- Almanya'nın Kassel kentinde sağlık çalışanının sedyeye bağlı halde yatan Suriyeli mülteciye yumruk attığı anların yer aldığı videoya yönelik açıklama yapan Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, "Görüntüler korkunç. Olay en kısa zamanda aydınlatılmalı" dedi.

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Kassel kentinde ilkyardım görevlisinin elleri sedyeye bağlı halde bulunan Suriyeli mülteciye şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı. Ülke genelinde infiale yola açan olaya ait görüntülere Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier'den tepki geldi. Bouffier ülke gündemine oturan olaya yönelik, “Görüntüler korkunç. Olay en kısa zamanda aydınlatılmalı" ifadelerini kullanarak olayın takipçisi olacağını duyurdu. Ne oldu? 2015 yılında Suriye’nin Halep kantinden kaçarak Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan Amar H. adlı 32 yaşındaki Suriyeli mültecinin iddiaya göre ikamet ettiği Kassel kentindeki mülteci yurdunda 8 Kasım'da alkol aldıktan sonra saldırgan tavırlar sergilediği belirtildi. Suriyeli mültecinin çevresindekilere zarar vermesi üzerine görevlilerin polisten yardım istediği ifade edildi. Polisin, sarhoş olduğu iddia edilen Amar H.'yi sakinleştirerek sedyeye bağladığı kaydedildi. 8 Kasım'da yaşanan olayın ortaya yeni çıkan görüntülerinde, sedyeye bağlı olan Suriyeli Amar’a polislerin gözü önünde 40 yaşındaki ilk yardım görevlisinin yumruk attığı görülüyor. Alman polisinin ise olaya kayıtsız kaldığı kameraya yanıyor. Polis raporuna yansımayan olay, görüntünün ortaya çıkmasıyla ülke gündemine oturunca mülteci yurdunda yaşanan olaylara müdahale etmek için bölgeye sevk edilen polisler hakkında da soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



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