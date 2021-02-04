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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Almanya'da Ren Nehri taştı - Su seviyesi 8 metre 30 santimetreye ulaştı

- Almanya'da Ren Nehri taştı - Su seviyesi 8 metre 30 santimetreye ulaştı

Taşan Ren Nehri'nden detay

Bild Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Gemi Trafiği Yükselen 

-Ren Nehri etrafından detay

( KÖLN ) - Almanya'da Ren Nehri taştı- Su seviyesi 8 metre 30 santimetreye ulaştı KÖLN

- Almanya'nın Köln kentinde aşırı yağışlar sonucu yükselen nehir suları su baskınlarına yol açtı. Almanya'nın batısında yer alan Ren Nehrinin su seviyesi aşırı yağışları sonucu yükseldi. Nehrin etrafında bulunan bazı yerleşim birimlerinde su baskınları meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri, yükselmeye devam etmesi beklenen su seviyesinin 8 metre 30 santimetreye ulaştığını bildirdi. Nehir üzerinde gemi trafiği dün itibarıyla durdurulurken, Düsseldorf kenti yakınlarında da su seviyesinin yükselmesinin ardından bir gemi karaya oturdu. Son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle suların yükselmesi endişelere neden oluyor.
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