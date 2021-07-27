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- Almanya’da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Almanya’da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp

- Almanya’da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp

Patlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlı görüntüler

Fabrika Yangın Gökyüzü Dumanlı Kışla 

-Yerleşim bölgelerinden görüntü

( BERLİN ) BERLİN

- Almanya'nın Leverkusen kentinde kimya fabrikalarının bulunduğu bir sanayi bölgesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle gökyüzü siyah duman bulutuyla kaplanırken, 5 çalışanın ise kayıp olduğu bildirildi.
Almanya'nın Leverkusen kentinde ilaç şirketi Bayer’in de fabrikasının bulunduğu sanayi bölgesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle gökyüzü siyah duman bulutlarıyla kaplandı. Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi, patlamanın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle çevrede yaşayanlara evlerinde kalmaları ve kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu. Kimya tesisindeki operatörler, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.
Kimya tesisini işleten Currenta yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle çok sayıda çalışanın yaralandığını, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu, 5 işçinin ise kayıp olduğunu belirtti.
Polis, bölgeye giden oto yollara giriş çıkışları kapattı.
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