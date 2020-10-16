Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Almanya’da işgalci Ermenistan’ın saldırıları protesto edildi

- Almanya’da işgalci Ermenistan’ın saldırıları protesto edildi

-Protesto gösterisinden detaylar

Protesto Sivil Toplum İşgal Teröristler Saldırı 

--Alman-Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Naibe Hajiyeva röportajı

( KÖLN ) KÖLN

- Almanya’nın Köln kentinde Ermenistan ordusunun son günlerde Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine saldırması ve Dağlık Karabağ’ı işgali protesto edildi. İşgalci Ermenistan, Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki Türkler Ermenistan saldırılarını protesto ediyor. Almanya’nın Köln kentinde bulunan ünlü Dom Katedrali önünde toplanan Azerbaycan ve Türk vatandaşları, Ermenistan’ın gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Eylemciler, Azerbaycan ve Türk bayraklarının yanı sıra, "Karabağ Azerbaycan'ındır“, "Ermeni saldırılarını durdurun“, “Ermeni işgalini durdurun” ve “Biz evimize, Karabağ’a geri dönmek istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'ındır" ve "Ermenistan işgalini durdurun" sloganları atarak, Azerbaycan ordusuna destek mesajı gönderdi. “Ermeni teröristler bizim sivil insanlarımızı öldürdü” Alman-Azerbaycan Dostluk Derneği Başkanı Naibe Hajiyeva yaptığı açıklamada, “Bizim topraklarımızın özgürleştirilmesini barışçıl yollarla olmasını istedik. Ermeni teröristler bizim sivil insanlarımızı öldürdüler, generallerimizi öldürdüler” ifadelerini kullandı. Hajiyeva, “Ayın 27’sinde yine büyük bir tahribata sebep oldular. Azerbaycan halkı olarak, Azerbaycan devleti olarak bunlara layık olan cevabı vermemiz lazımdı. Bugün burada olmakla yurtdışında yaşayan Azerbaycan Türkleri olarak, Azerbaycan’da yaşayan Azerbaycanlıların yanında olduğumuzu, halkımızın, devletimizin ve askerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz” dedi.
“İki devlet, bir millet” Bütün Türk kardeşlerimize derin teşekkürlerimizi bildiririz ifadelerini kullanan Hajıyeva, “Dedelerimiz, babalarımız bize iki devlet, bir millet şeklinde seslenirdi. Hakikatinde biz bugün gücümüzü gösterdik. Hem siyaset hem de halk olarak bir olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik” dedi.
Azerbaycan sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği protesto gösterisi korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı