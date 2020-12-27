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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- Almanya’da genç pilot gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

- Almanya’da genç pilot gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

- Samy Kramer’in uçuş anından görüntüler

( KÖLN ) KÖLN

Gökyüzü Hava Trafiği 


- Almanya’da 20 yaşındaki genç pilot, tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarına Avrupa'da Covid-19’a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi. Almanya’nın Friedrichshafen kentinde 20 yaşındaki genç Pilot Samy Kramer, halka görsel şölen yaşattı. Tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarında Avrupa'da Covid-19’a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi. Genç pilot, uçuş hazırlığının 30 dakika sürdüğünü dile getirerek, “İnsanlara mesaj vermekten zevk alıyorum. Anlamsızca uçmaktan daha iyidir” dedi.
Almanya’da Covid-19’a karşı toplu aşılamanın başlaması nedeni ile böyle bir uçuş gerçekleştirdiğini ifade eden Kramer, “Bu ne bir davet ne de toplu bir mesajdır” dedi.
200 kilometre boyunca şırınga şeklinde çizdiği rotada uçuş gerçekleştiren Kramer, hava trafiğini canlı olarak yayınlayan uçuş sitesi tarafından kayıt altına alındı.
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