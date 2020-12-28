Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Almanya’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 30 bini aştı

- Almanya’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 30 bini aştı

Alman parlamentosu görüntüsü

Lyon Parlamento 

-Berlin sokakları

( BERLİN ) BERLİN

- Almanya’da son 24 saatte korona virüsten (Covid-19) 348 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 30 bin 126’ya ulaştı. Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 10 bin 976 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 1 milyon 651 bin 834’e yükseldiğini açıkladı.
Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 348 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 30 bin 126’ya yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 255 bin 700 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının ise 366 bin olduğu belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement