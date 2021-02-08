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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Almanya'da buzlanma nedeniyle yüzlerce araç yolda kaldı

- Almanya'da buzlanma nedeniyle yüzlerce araç yolda kaldı

Çeşitli noktalardan kar görüntüleri

( FRANKFURT ) FRANKFURT

Mahsur Kaldı Kurtarma Ekibi Tren Seferleri Ağır Vasıta Kar Yağışı 


- Almanya’nın kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan kar yağışının yol açtığı buzlanma nedeniyle yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı. Almanya’nın kuzey ve orta kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Nürnberg kentinde Almanya’nı güneyinden kuzeyine doğru giden A6 otoyolunda yüzlerce ağır vasıta araç buzlanma nedeniyle saatlerce yolda kaldı. Yoğun kar yağışından sonra, Hessen eyaletinin kuzey ve doğusundaki otoyollar trafiğe kapatılırken, otoyolda mahsur kalan araçlar nedeniyle kar temizleme araçlarının tuzlama yapamadığı belirtildi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tren seferleri iptal edilirken, Aşağı Saksonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Uelzen'de, bir yolcu treni mahsur kaldı. Alman Kızılhaçı geceyi trende geçiren yolculara battaniye, sıcak içecek ve çorba dağıttı.
Otoyollarda araçların mahsur kaldığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde kamyonetlerin otoyola çıkmaları bugün öğlen saatlerine kadar yasaklandı. Dresden yakınlarındaki Brabschützer Berg'de A4 otoyolunda çok sayıda araba buzlanma nedeniyle yolda kalırken, kurtarma ekibinin saatlerce süren çalışmaları neticesinde araçlar yoldan çekildi. Birçok otoyol kar yağışı nedeniyle tamamen kapatıldı. Orta Almanya’da yaşanan kar ve buzlanmadan dolayı da tren seferleri iptal edildi. Kar yağışının bu gün de devam edeceğini açıklayan meteoroloji yetkilileri mecbur kalınmadıkça araçlarla seyahat edilmemesini istedi.
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