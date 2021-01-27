- Almanya Başbakanı Merkel: “Korona hem zayıf hem de güçlü yönümüzü gösterdi”



- Almanya Başbakanı Angela Merkel, video konferans aracılığı ile katıldığı Dünya Ekonomi Formunda (WEF) yaptığı konuşmada, korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek için izolasyonun çözüm olmadığını belirterek, “Salgın hem zayıf hem de güçlü yönümüzü gösterdi” dedi.

Her yıl geleneksel olarak İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen, fakat korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleşen Dünya Ekonomi Formu (WEF) toplantısına Almanya Başbakanı Angela Merkel, video konferans yöntemiyle katıldı.

Katıldığı toplantıda Covid-19 salgınına değinen Başbakan Merkel, Covid-19'un dünya ülkelerinin birbirlerine nasıl bağlı olduklarını gösterdiğini, salgını önlemek için izolasyonun çözüm olmadığını ve virüsün yayılışının bunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Covid-19'un tetiklediği krizin ülkeleri hem zayıf, hem de güçlü yönünü gösterdiğini belirten Merkel, "Şimdi salgında ders alma zamanıdır. Küresel tedarik zincirlerine bağımlılık karşısında Avrupa’da yerleşik olmanın avantaj olduğu ortaya çıktı. Pandemide olduğu gibi, iklim değişikliği durumunda da sert önlemler gerekli olacak. Covid-19 salgınının üstesinden geldikten sonra her zamanki gibi devam etmek söz konusu olamaz. Amaç, tüm alanlarda sürdürülebilirlik olmalıdır. En azından dünyanın gelecekte bu kadar savunmasız kalmaması için. Zaman bize çok yönlü olmamız gerektiğini gösterdi. Salgına karşı aşının adil bir dağıtım gereklidir ve bu sadece bir para meselesi olmamalıdır. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararası kuruluşların güçlendirilmesi gerekmektedir. Davos ruhu içinde Erich Kstner'in dediği gibi, 'Sen yapmadıkça iyi bir şey yok' harekete geçmeliyiz" dedi.





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