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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Alkollüyken zincirleme trafik kazasına karışan Ahmet Kural’a dava

Alkollüyken zincirleme trafik kazasına karışan Ahmet Kural’a dava

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Adli Tıp Adli Tıp Raporu Trafik Kazası Hapis İstemi Nitelik 


- Üsküdar’da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural hakkında “bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sınırı geçmeyecek şekilde çok az alkol aldığını öne süren Kural, "Kazaya ilişkin herhangi bir kastım yoktur” dedi.
Üsküdar’da 19 Şubat 2020 tarihinde zincirleme trafik kazasına neden olan ve alkollü olduğu tespit edilen oyuncu Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Ahmet Kural’ın aracıyla Üsküdar Altunizade ayrımında Ankara istikametine doğru seyir halindeyken önce Berkay Y.’nin idaresindeki araca çarptığı, sonrasında da Nursen K.’nın aracına çarpmasıyla zincirleme trafik kazasının meydana geldiği anlatıldı. Müşteki Nursen K.’nın ifadesinde, yaralanmasına neden olan şüpheli Ahmet Kural’dan şikayetçi ve davacı olduğunu söylediği belirtildi. “Çok az alkol aldım” Ahmet Kural’ın ifadesinde, olay günü sevk ve idaresindeki aracıyla seyir ederken zincirleme trafik kazasına karıştığını, 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini ancak bunu kabul etmediğini, sınırı geçmeyecek şekilde çok az alkol aldığını ve kazaya ilişkin herhangi bir kastının olmadığını beyan ettiği kaydedildi. “Alkol miktarı güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldırdı” Kaza tespit tutanağına göre kaza sonrası yapılan ölçümde şüpheli Ahmet Kural’ın 1.85 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, kazanın oluşumunda Kural’ın kusurlu olduğunun belirlendiği vurgulandı. Müştekinin yaralanmasına ilişkin düzenlenen adli tıp raporunda ise yaralanmanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu belirtildiği anlatıldı. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile de sabit olduğu üzere 1.00 promilden fazla alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağından bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasına gerektiği kaydedildi. 1,5 yıla kadar hapis istemi İddianamede, Ahmet Kural’ın “bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Kural’ın yargılanmasına başlanacak. (GE-
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