Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alkollü ve kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Alkollü ve kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü

-Yerde yatan yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi

İlk Müdahale Trafik Kazası Araç Kullanmak Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

--Ambulans ile yaralının götürülmesi
--Genel detay

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Manavgat Köprüsünde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında kask takmayan sürücü ağır yaralanırken yapılan kontrollerinde 1.73 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Arif Balcı’nın kullandığı 07 JM 054 plakalı motosiklet, Manavgat Köprüsü üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kask takmayan motosiklet sürücüsü Arif Balcı başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ve başını aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilen Balcı’nın hastanede yapılan kontrolünde 1.73 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, Arif Balcı’nın ehliyetine 6 aylığına el konulurken, kasksız ve alkollü araç kullanmak ve trafik işaretlerine uymamak suçlarından da bin 672 TL para cezası uygulandı. (EA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı