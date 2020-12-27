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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı

kaza sonrası olay yeri

Yansıma Sokağa Çıkma Yasağı Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Direksiyon 

-kaza sonrası detay görüntüler
-polis ekiplerinin incelemesi
-kaza anının güvenlik kamaralarına yansıması

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü aracıyla iş yerine daldı. Olay, ilçenin Liseler Mahallesi Lise Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kudret T. (17) idaresindeki 61 EE 942 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı, ardından elektrik dükkanına girdi. Kaza sonra elektik dükkanının vitrini ve içerisindeki malzemeler zarar görürken, sürücünün 1,25 alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazaya karışan sürücüye ise adli işlem ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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