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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Alkollü sürücüye bin 339 lira ceza kesilerek ehliyetine el konuldu

Alkollü sürücüye bin 339 lira ceza kesilerek ehliyetine el konuldu

Olay yerinden görüntü

Polis Araç Kullanmak Polis Ekipleri Trol 

-Aracın görüntüsü
-Alkollü sürücünün görüntüsü
-Polis ekipleri ceza
-Aracın çekiciye alınması
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan uygulamada durdurulan ve 192 promil alkollü çıkan sürücüye bin 339 TL ceza kesilirken ehliyetine el konuldu. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Ahmet Atalay A. (23) idaresindeki 34 NZ 3802 plakalı Seat marka otomobili durdurdu. Araç ve sürücüsünün evrak kontrolünü yapan polis ekipleri alkol kontrolünde sürücünün 192 promil alkollü olduğunu belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak bin 339 TL cezai kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.
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