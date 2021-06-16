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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alkollü sürücünün patlak lastikle kullandığı otomobil alev alev yandı

Alkollü sürücünün patlak lastikle kullandığı otomobil alev alev yandı

ARACIN LASTİKTEN YANMAYA BAŞLAMASI,

Polis Merkezi Araç Kullanmak Polis Karakolu Trafik Cezası Yangına Müdahale 

-ALEVLERİN SARMASI,
-İTFAİYEHNİN MÜDAHALESİ,
-YANGIN SONRASI ARACIN DURUMU,
-SÜRÜCÜNÜN ALMANCA DİYALOGLARI VE ALKOL KONTROLÜ

( ANTALYA ) -- Alkollü sürücü: " Bir kadeh içtim alkollü değilim, olaya anlam veremedim" ANTALYA

- Antalya'da seyir halindeki otomobilde sol ön lastiğinin alev almasıyla başlayan yangın sonucunda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yapılan kontrolde 142 promil alkollü çıkan sürücünün araç yanmaya başlayınca yolun sağına çekip durduktan sonra araçtan çıkıp uzaklaştığı bildirildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sürücü işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Alman vatandaşı Murat Deniz Pinç’in kullandığı 07 AOC 109 plakalı otomobil, Sorgun-Otogar köprülü kavşağına yaklaşık 100 metre mesafede yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın ön sol lastiğinde otogar köprülü kavşağının son metrelerinde alevler çıkmaya başladığı, alevleri gören araç sürücüsünün aracı yolun sağına çekerek araçtan inmesinin ardından alevlerin aracın motor bölümünü tamamen sardığı bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat birimine bağlı itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürmesine rağmen aracın motor bölümü tamamen yandı. Aracın söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, aracın yanmadan önce kazaya karıştığı belirlenirken, nerede ve nasıl bir kazaya karıştığı konusunda bilgi edinilemedi. Patlak lastikle kilometrelerce yolculuk Olay yerinde bulunan 2 genç, kendilerinin Gültepe kavşağından çıktıklarını belirterek “Önümüzde yanan araç gidiyordu. Sol ön lastiğinin patlak olduğunu gördük. Sürücü patlak lastikle yaklaşık 7-8 kilometre durmadan yoluna devam etti. Sık sık jantın sürtünmesinden dolayı kıvılcımlar çıktı. Otogar köprülü kavşağından çıkarken lastikte alevler göründü. Yaklaşık 100 metre gittikten sonra aracın motor bölümü yanmaya başladı.
Aracı kullanan şahıs araçtan inip uzaklaştı” diye konuştular. 142 promil alkollü çıktı Side’de bir rent acar firmasından kiralandığı belirlenen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Alman vatandaşı Murat Deniz Pinç, trafik polislerine Almanya-Fransa maçını izlerken 1 kutu alkol içtiğini, alkollü olmadığını, aracın yanmasına da anlam veremediğini söyledi.

Trafik Polislerinin alkolmetre ile yaptığı kontrolde araç sürücüsünün 142 promil alkollü olduğu belirlenirken ve alkollü araç kullanmaktan trafik cezası uygulanan araç sürücüsü hakkında adli işlem yapılmak üzere polis karakoluna götürüldü. (AK-
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