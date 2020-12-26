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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: 3 yaralı

Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: 3 yaralı

Otomobil

Polis Hastane Sosyal Tesis Sağlık Ekipleri Trol 

-Otomobili kaldırma
-Olay yeri
-Tabelalar
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-röp

( İSTANBUL )- Otomobil önce tabelaları biçti ardından takla attı İSTANBUL

- Tuzla'da sürücüsünün alkollü olduğu süratli otomobil kontrolden çıktı. Yol üzerindeki tabelaları biçen otomobil sosyal tesisin bahçesine uçarak takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza Tuzla Mescit Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 21.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Emre U. yönetimindeki Nissan marka otomobil, süratli bir şekilde virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil önce yol üzerindeki tabelaları biçti. Ardından bir sosyal tesisin bahçesine uçup takla atarak ters yattı. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yanında bulunan 3 yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otomobil sürücüsünün 1.34 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazaya tanık olan Ahmet Korkmaz, "Oradan süratli geldi. Kaldırma fırladı. İki direğe vurdu sonra fırladı gitti. Yaralı vardı"dedi.
(CGK-
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