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Alkollü sürücüden ilginç cevap: '2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız'
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Alkollü sürücüden ilginç cevap: '2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız'

Alkollü sürücüden ilginç cevap: '2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız'

Alkollü sürücü ile polisin diyalogları

( BURSA ) Alkollü sürücüden ilginç cevap: "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız" BURSA

Alkollü Sürücü Alkol Araç Kullanmak Diyalog İtiraf 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücünün itirafı şaşırttı. 2 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel" dedi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Polis ekipleri 77 ABF 942 plakalı otomobili durdurdular. Sürücü Şahin A.'nın yapılan alkol testinde 2 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü olduğunu söyleyen sürücü Şahin A. "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel oldu. Ehliyetim artık yok diye işten de çıkaracaklar." diyerek tepki gösterdi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken ehliyetine 6 ay el konuldu ve alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulandı.
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