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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alkollü sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan engelli şahsa çarptı

Alkollü sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan engelli şahsa çarptı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Engelli Vatandaş Akülü Araba Polis Ekipleri 

--Polisin çalışmalarından görüntüler
--Arabadan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen sürücü, akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan engelli bir kişiye çarptı. Kazada akülü aracı kullanılamaz hale gelen engelli vatandaşın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza saat 22.15 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akülü aracıyla yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada Furkan K.’ya, Kartal G.’nin kullandığı 06 TJR 72 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Furkan K. akülü arabasıyla metrelerce savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan Furkan K.’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Furkan K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü alkollü çıktı Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsü Kartal G’nin 0.81 promil alkollü olduğu ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
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