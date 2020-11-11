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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Alkollü sürücü yayaya çarptı

- Alkollü sürücü yayaya çarptı

kaza mahalli genel

İlk Müdahale Alkollü Sürücü Bild Trol 

-ambulans çıkış
-alkollü sürücü ekip otosuna bindirilme
-yayaya çarpan otomobilden detaylar
-kaza mahalli genel görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

- Alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil yayaya çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza Kavaklı mevkii İskele Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yalı mevkiinden Kavaklı istikametine seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 67 DN 489 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 64 yaşındaki Muzaffer Birlik’e çarpan otomobil bir işyerine ait otoparkın bariyerlerine çarparak durabildi. Otomobilin metrelerce sürüklediği Birlik kazada ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar Birlik’in yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Birlik ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Birlik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. (BB-
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