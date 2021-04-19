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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alkollü sürücü ticari araca çarptı: 5 yaralı

Alkollü sürücü ticari araca çarptı: 5 yaralı

Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Alkollü Sürücü Polis Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-yaralıdan detay
-kazaya karışan araçlardan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza Hüseyin Çelebi Mahallesi Kaya Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski Çarşı istikametinden Kıranköy’e seyir halinde olan Ü.S. yönetimindeki 78 AAU 907 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen M.E. idaresindeki 78 BR 277 plakalı Ford marka ticari araca çarptı. Kazada sürücülerle birlikte ticari araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.E’nin tedavisi ayakta tamamlanırken diğer 4 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 157 promil alkollü olduğu belirlenirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (RB-
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