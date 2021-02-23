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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Alkollü sürücü park halindeki araçlara böyle çarptı

- Alkollü sürücü park halindeki araçlara böyle çarptı

Otomobilin gelişi

Kamera Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Otomobilin araçlara çarpması ve vatandaşların kaza yerine koşması
-Ekiplerden görüntü
-Yaralıdan görüntü
-Araçtan görüntü
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı ADIYAMAN

- Adıyaman’da alkollü bir sürücü, kullanmış olduğu araçla park halindeki araçlara çarptı. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza sonrası sürücü ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Ü. (21) idaresindeki 68 HP 981 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi 1. Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan Selim Savaş’a ait 02 HE 647 ve 02 AJ 600 plakalı araçlara arkadan çarptı. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü ise aracında sıkıştı. Sıkışan sürücünün yardımına önce mahalle sakinleri daha sonra ise itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Mahmut Ü’ye sağlık ekiplerince müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Mahmut Ü’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SVY-
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