Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı, kazadan burnu bile kanamadan çıktı

Alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp takla attı, kazadan burnu bile kanamadan çıktı

kazadan detay

( BURSA ) BURSA

Polis Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki otomobile çarparak takla attı. Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza, merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Tuna caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinde seyir halinde olan 16 GM 267 plakalı otomobil sürücüsü S.G., park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araç içinden çıkan S.G.'ye, sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Polis ekipleri başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri sürücü S.G.'yi alkollü olduğu için gözaltına alındı. Sürücünün yapılan alkol testinin ardından 120 promil alkol aldığı ortaya çıktı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement