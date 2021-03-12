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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Alkollü sürücü minibüsle camiye girdi

Alkollü sürücü minibüsle camiye girdi

Sürücünün güçlükle ekip aracına bindirilmesi

Alkollü Sürücü Hastane Sağlık Raporu Polis Ekipleri Direksiyon 

-Minibüsün olay yerinden kaldırılması
-Hatip Camiinden detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücü minibüs ile caminin yan bölümünden içeri girdi. Olay, gece 01.30 sularında Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Murat A. idaresindeki 01 ABZ 231 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından Hatip Camii'nin zemin katına daldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücü Murat A.’nın 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Murat A. sağlık raporu için Kdz. Ereğli Devlet hastanesine götürülürken polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazaya karışan minibüs ise çekici ile olay yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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