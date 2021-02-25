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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alkollü sürücü korkuluklara çarpıp kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Alkollü sürücü korkuluklara çarpıp kaldırıma çıktı: 1 yaralı

araç sürücüsünün ambulansa alınması

Sağlık Ekibi Para Cezası Sürücü Belgesi Araç Kullanmak Direksiyon 

-ambulansta müdahale
-kaza yapan araç ve detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da yol ortasındaki çelik korkuluklara çarpan otomobil, karayolu ile toplama yol arasındaki refüje çıktı. Yaralanan ve 112 ekiplerince hastaneye götürülen otomobil sürücüsünün 2.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne toplam 4 bin 37 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığını el konuldu.Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki S.Ş.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan çelik korkuluklara çarptıktan sonra sol şeride geçerek anayol ile toplama yolu ayıran kaldırıma çıkarak durabildi.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaza anında yoldan geçmekte olan jandarma ve 112 sağlık ekibi tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde araç sürücüsünün 2.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Araç sürücüsü S.Ş.’ye alkollü araç kullanmak başta olmak üzere toplam 4.037 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konulurken araç yediemin otoparkına çekildi.
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