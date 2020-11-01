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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Alkollü sürücü kaza yaptı, ehliyeti kaptırdı

Alkollü sürücü kaza yaptı, ehliyeti kaptırdı

KAZA YAPAN ARACIN OLAY YERİNDE GÖRÜNTÜSÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Alkollü Sürücü Para Cezası İçki Şişesi Direksiyon Trol 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kendinden geçen alkollü sürücü, kullandığı otomobil ile refüje çıktı. Kaza, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Hacı Leman Camii kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu tespit edilen Mustafa S. yönetimindeki 59 SK 016 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje çarptı. Ehliyetine el konuldu Kazayı yara almadan atlatan sürücü Mustafa S. gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücünün 156 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulan sürücüye para cezası kesilirken, araç içerisinde içki şişesine rastlandı.
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