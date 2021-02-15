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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alkollü sürücü Haliç Köprüsü’nde girişinde takla attı

Alkollü sürücü Haliç Köprüsü’nde girişinde takla attı

Kazadan görüntüler

Polis Polis Ekipleri Trol 

-Sürücünün telefonunu araması
-Sürücü röportaj
-Ekiplerin çalışması
-Aracın çekiciye bindirilişi

( İSTANBUL )- Kazaya aldırış etmedi, telefonunu aradı- Kazanın nasıl olduğunu anlamadığını söyledi İSTANBUL

- Maslak’tan Cevizlibağ istikametine giden araç Haliç Köprüsü’nün girişinde metrobüs köprüsünün ayağına çarpmasının ardından takla attı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, daha sonra polis ekiplerinin yardımıyla aracının içinde telefonunu aradı. Yolda kaydığını söyleyen sürücü, kazanın nasıl olduğunu anlamadığını belirtti.
Olay Haliç Köprüsü girişinde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre Maslak’tan Cevizlibağ istikametine giden Adem Akyol kontrolündeki araç Haliç Köprüsü girişinde metrobüs köprüsünün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ve 10 metre sürüklenen aracın içerisindeki sürücü Akyol, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Akyol’a alkol testi yaptı. Testte 198 promil alkollü çıkan Akyol’a cezai işlem yapıldı. Polislerden yardım istedi, telefonunu aradı Ters dönen araç, olay yerine gelen çekici ve polis ekiplerinin çalışması sonucu çevrildi. Alkollü sürücü, kazaya aldırmayarak, aracın içinde kaybettiği telefonunu aradı. Polis ekiplerinden yardım isteyen sürücü, daha sonrasında telefonunu buldu. Sürücünün telefonunu bulmasının ardından, çekiciye yüklenen araç ekipler tarafından götürüldü. Kaza nedeniyle kısıtlamanın başladığı saatlerde tek şeride düşen yolda yoğunluk oluştu. Yolda kaydığını söyleyen sürücü Adem Akyol, “Nasıl olduğunu anlayamadım. Ben de bir şey yok. Tektim zaten arabada. Maslak’tan geliyordum” ifadelerini kullandı. (İD-
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