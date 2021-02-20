Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole uçtu

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole uçtu

Araçtan görüntü

Polis Güvenlik Önlemi Karahisar Direksiyon 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü

( DENİZLİ )- Takla atan otomobil sürücüsü kadın, 2.85 promil alkollü çıktı DENİZLİ

- Denizli’de seyir halinde olan alkollü otomobil sürücüsü kadın, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole uçtu. Kazada yan yatan araçtan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edilirken, sürücünün 2.85 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza, Pamukkale ilçesi Kale Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde Afyonkarahisar istikametinden Denizli’ye seyir halinde olan 06 CET 495 plakalı otomobil sürücüsü Emine C., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazanın etkisiyle yan yatan araçta sıkışan Emine C.’yi gören diğer sürücüler 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan yatmış araçta sıkışan Emine C.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ardından ekipler Emine C. ile konuştuktan sonra camı kırarak bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri yaralı olan Emine C.’yi sağlık görevlilerine teslim etti. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, Emine C.’nin yapılan alkol testinde 2.85 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Araç kaza yerinden çekici yardımıyla çıkarılırken sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EEP-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement