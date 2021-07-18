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Alkollü sürücü 'Ben kullanmıyordum' dedi, polisleri inandıramadı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Alkollü sürücü 'Ben kullanmıyordum' dedi, polisleri inandıramadı

Alkollü sürücü 'Ben kullanmıyordum' dedi, polisleri inandıramadı

Kadın sürücünün polislerle konuşması

Alkollü Sürücü Üst Geçit Gözaltı Alkol Muayenesi Polis Ekipleri 

-Kaza yerinden görüntüler

( AYDIN ) Alkollü sürücü "Ben kullanmıyordum" dedi, polisleri inandıramadı AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü kaza yaptı. İlk başta aracı kullandığını söyleyen kadın, ceza yazılınca sürücünün kendisinin olmadığını söylese de polisleri ikna edemedi.Kaza, geçtiğimiz gün Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem D. yönetimindeki 54 EB 109 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, üst geçit trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde sürücünün yanında oturduğu iddia edilen yolcu hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri sürücünün kim olduğunu sorduğunda iddiaya göre Meryem D., ilk önce aracı kendisinin kullandığını söyledi.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde Meryem D.'nin 164 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Meryem D., cezayı gördükten sonra sürücünün kendisini olmadığını söylese de polisleri bir türlü ikna edemedi. Ayakta zor duran Meryem D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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