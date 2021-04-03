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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alkollü şahsın kullandığı patpat kokoreç arabasına daldı: 1 yaralı

Alkollü şahsın kullandığı patpat kokoreç arabasına daldı: 1 yaralı

OLAY YERİ

Hastane Tarım Direksiyon Trol 

-KOKOREÇ ARABASI İLE PATPATIN GÖRÜNTÜSÜ
-OLAYLA İLGİLİ GÖRGÜ TANIKLARIYLA RÖPORTAJ
-ACİL ÖNÜ DETAY

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki seyyar kokoreç arabasına daldı. Kazada yaralanan patpat sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Malkara ilçesinin Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi üzeri Murat Erbay Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmetpaşa istikametine seyreden A.S. idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma sonra da yol kenarında bulunan seyyar kokoreç arabasına çarptı. Kaza sonrası yaralanan patpat sürücüsü A.S. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.S’nin 0,46 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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