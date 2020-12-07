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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı iddiası

Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı iddiası

açıklamalar

( EDİRNE ) EDİRNE

Alışveriş Başörtülü Suç Duyurusu Genç Kadın Saldırı 


- Edirne’de alkollü şahıs market alışverişine giden başörtülü genç kadına iddiaya göre "Edirne’de bu şekilde gezemezsin" dedikten sonra küfürler savurdu. İstanbul’da yaşayan ancak akraba ziyareti için Edirne’ye gelen 24 yaşındaki Gülsüm Ş., gittiği market alışverişinden dönerken aynı binada bulunan R.Ö'nün sözlü saldırısına uğradı. Evinin balkonunda bir yandan rakı içtiği bir diğer yandan da genç kadına küfürler savurduğu iddia edilen Ö. hakkında genç kadın ve Edirne’de bulunan akrabaları Edirne Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek suç duyurusunda bulundu. Genç kadın ifadesinde, şüpheli R.Ö'nün kendisine "Hepiniz buradan Orta Doğu’ya gideceksiniz, Orta Doğu zihniyeti taşıyorsunuz bu şekilde burada yaşayamazsınız. Ben sizi görmek istemiyorum. Türban bana batıyor, ben türbanlı görmek istemiyorum. Tüm türban takanların Allah belasını versin. Ben rakımı içmeye devam edeceğim beni kısıtlayamazsınız. Sen türbanla burada gezemezsin. Hepiniz anlayacaksınız Mustafa Kemal Atatürk’ü" diyerek kendisine sözlü saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti. Genç kadın Gülsüm Ş.’nin eniştesi avukat Tarık Hatipler de şüpheli R.Ö hakkında suç duyurusunda bulundu. Hatipler karakolda verdiği ifadesinde, tartışmayı öğrendiğinde şüpheli R.Ö’nün yanına gidip konuştuğunu belirtti.
R.Ö kendisine "Türban takanların Allah belasını versin, Arap zihniyetini yaşatmayacağız" dediğini iddia eden Hatipler ifadesinde R.Ö'nün kendisine şu sözleri söylediğini belirtti: "Ben türbana karşıyım, tüm türban takanların Allah belasını versin. Benim özgürlüğümü kısıtlayamazsınız. Bu Arap zihniyetini yaşatmayacağız. Gidin nereye şikayet ediyorsanız edin. Türban bana batıyor, kesinlikle türban takanlara saygı duymuyorum." Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (SU-KU-ÖK-Y)
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