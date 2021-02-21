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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Alkollü şahıs kaldırımda sızıp kaldı

Alkollü şahıs kaldırımda sızıp kaldı

Kaldırımda yatan alkollü şahıs

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Önündeki bir bardak su detay
-Şahsın bir süre yatması
-Sağlık ve polisler detay
-Sağlık ekiplerinin şahsı kaldırması
-Kollarından tutup yürütmesi
-Banka oturtmak istemeleri
-Ambulansın gelmesi
-Şahsın ambulansa alınması
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol alıp kaldırıma sızan kişi, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan kişi aldığı aşırı alkolün etkisiyle Kapalı Yol’da sızıp kaldı. Polis ekiplerinin yardımına koştuğu kişi daha sonra, kaldırıma uzandı. Ekipler şahsın kendine gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen motorize sağlık ekipleri müdahale ettikleri kişiyi, ayağa kaldırıp bir banka oturtmak istese de başarılı olamadı. Güçlükle ayakta duran alkollü kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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