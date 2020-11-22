Alkollü şahıs girdiği kümeste sızıp kaldı

-Kümes önünde bekleyen polisler

-Ambulansın olay yerine gelmesi

-Alkollü şahsın kümesten çıkarılması

-Alkollü şahsın ambulansa alınarak hastaneye götürülmesi



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da aşırı alkol alan bir kişi, girdiği bir evin bahçesindeki tavuk kümesinde sızıp kaldı. Olay, Alacasuluk Mahallesi 468. Sokak’ta bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol alan M.T., isimli şahıs sabaha karşı müstakil bir evin bahçesinde bulunan tavuk kümesinin içerisine girip sızdı. Sabah saatlerinde tavukların aşırı ötmesi üzerine şüphelenerek evden dışarı çıkan ev sahibi kümesin kapısının açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine tavukları kontrol etmeye giden ev sahibi, bir kişinin kümes içerisinde kıpırdamadan yattığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekibi, şahsın aşırı derecede alkollü olduğunu tespit etti. Polis ve sağlık görevlileri tarafından kümesten güçlükle çıkarılan alkollü şahıs, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. (MD-AH-



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