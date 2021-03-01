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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alkollü şahıs evini ateşe verdi

Alkollü şahıs evini ateşe verdi

Ekiplerden görüntüler

Akalan Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Müstakil Ev Yangına Müdahale 

-Çıkan dumandan görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

( KAYSERİ )- Kayseri'de evini yaktıktan sonra kaçan alkollü şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı KAYSERİ

- Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, alkol aldıktan sonra evini ateşe verdi. Ev kullanılamaz hale gelirken, kaçan alkollü şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Yukarı Mahalle Hasan Dağı Sokak'ta meydana gelen olayda bunalıma girdiği iddia edilen Ali G., oturduğu müstakil evini yaktıktan sonra kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Ali G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Evde maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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