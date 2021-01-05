Alkollü şahıs ekiplere zor anlar yaşattı

-- Ambulansa bindirilmeye çalışılması

-- Direnmesi

-- Ambulansa bindirilmesi

-- Ambulansın gidişi



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde alkolün de etkisiyle kendine zarar veren alkollü kişi, polislere ve 112 sağlık ekiplerine zor anlar yaşatınca ambulansa güçlükle bindirilebildi. Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişinin yere düşüp kendine zarar verdiği gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve bekçiler, aşırı alkollü olduğu belirlenen vatandaşı ambulansa müdahale etti. Çevreye de zarar veren vatandaş, olay yerine gelen ambulansa bindirilmek istendi. Ancak ambulansa binmekte direnen ve isminin Metin G. isimli vatandaş, bindirildiği ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (BA-



loading...