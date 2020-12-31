Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alkollü kadın sürücü takla attıktan sonra ambulansa binmek istemedi

Alkollü kadın sürücü takla attıktan sonra ambulansa binmek istemedi

Olay yerinden detay

Alkollü Kadın Güvenlik Güçleri Araç Kullanmak Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü 

-Kaza yapan kadın sürücüden detay
-Polis ekiplerinin ikna çalışmaları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaza yapan alkollü kadın sürücü ambulansa binmemek için güvenlik güçlerine direndi. Kaza yılbaşı akşamı saat 18.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Yeniköy yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Güldal D. (40) idaresindeki 26 ACC 322 plakalı otomobil, Yeniköy'den Orhangazi merkezine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Yan duran otomobili gören çevre sakinleri aracı düzeltti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına oturduğu şoför koltuğunda ilk müdahale yapıldı. Güldal D. sağlık ekiplerinin hastaneye gitme teklifini ısrarla reddetti. 3,77 promül alkollü çıktı Polis ve sağlık ekiplerine direnen alkollü kadın, polisin alkol ölçme talebini uzun süre geri çevirdi. Sonunda alkolmetreye üfleyen Güldal D.’nin 3,77 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan otomobil sürücüsü Güldal D.’ye ait olduğu belirlenen bir köpek de araç içinde bulundu. Çevredeki bir vatandaş ise köpeği kucağına alarak tuttu. Alkollü direksiyona geçip kaza yapan Güldal D, polisin uzun uğraşları sonrasında araç içinden çıkarılarak polis otosuyla Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Güldal D’nin ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulurken, para cezası da kesildi. (MÖ-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı