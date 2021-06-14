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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alkollü gecenin sonu kazayla bitti: 1'i ağır, 3 yaralı

Alkollü gecenin sonu kazayla bitti: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaza yapan araçtan detaylar

İlk Müdahale Kötü Haber Polis Kontrolü Trafik Polisi Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detaylar
-İtfaiyeden detaylar
-Yola savrulan bira şişelerinden detaylar
-Trafik polisinin yaralı yakınına durumu aktarma anları
-Genel detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL)-Kaza yapan otomobilden bira şişeleri çıktı GAZİANTEP

- Gaziantep’te şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla atan araç hurdaya döndü. Araçta bulunan 3 kişiden biri ağır ikisi hafif yaralanırken kaza sonrası araç içinde bulunan boş bira şişeleri yola savruldu. Kaza, Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun Doğu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde seyahat eden M.D., S.D. ve R.O.’yu taşıyan 61KC880 plakalı Wolkswagen marka otomobil, şoför M.D.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı yan şeride geçti. Yol kenarındaki toprak alana savrulan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Ersin Arslan ile Şehitkamil Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından trafik polis kontrolünde sağlandı. Karayolları ekibi kaza sonrası yola akan benzinin araç kaymalarına sebebiyet vermemesi için yola kum döktü. Yaralı yakınına kötü haberi polis verdi Olay yerine gelen trafik polisi yaralılardan birinin telefonunu ısrarla arayan yakınına kötü haberi kendisi verdi. Telefonu açan polis, arayan yaralı yakınına kazayla ilgili durumu aktardı. Yaralının durumunun iyi olduğunu belirten polis, yaralı yakınının panik olmaması için büyük çaba sarf etti.
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