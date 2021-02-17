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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alkollü gece gezmesi pahalıya mal oldu

Alkollü gece gezmesi pahalıya mal oldu

KADININ UZAKTA ARACININ YANINDA SÜREKLİ TELEFONLA KONUŞMASI,

Para Cezası Sürücü Belgesi Araç Kullanmak Sokağa Çıkma Yasağı Kadın Sürücü 

-SİGARA İÇMESİ
-JANDARMALAR
-ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

( ANTALYA )- Ehliyetine el konulan kadına toplamda 6 bin lira ceza uyulandı- Canı sıkılıp hava almak için sokağa çıktığını söyledi ANTALYA

- Antalya'da uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan aracın kadın sürücüsü 2.38 promil alkollü çıktı. Titreyengöl’e gezmeye gittiğini söyleyen Y.G. isimli kadına alkollü ve muayenesi geçmiş araç kullanmaktan 1991 TL ceza uygulanıp ehliyetine 6 ay el konuldu. Y.G.’ye ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlalden 3.150, maske takmamaktan ise 900 TL idari para cezası verildi.
Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Trafik Tim Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Titreyengöl girişinde yapılan gece uygulamasında durdurularak sorgulaması yapılan 07 ETY 96 plakalı otomobili kullanan Y.G. isimli kadın sürücü 2.38 promil alkollü çıktı. Canı sıkıldığı için hava almak amacıyla Titreyengöl’e gittiğini söyleyen Y.G.’ye alkollü araç kullanmak ve aracın muayenesinin bulunmaması nedeniyle 1991 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığını el konuldu. Y.G.’ye ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmamak suçlarından dolayı da 4.050 TL idari para cezası uygulandı. (AK-
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