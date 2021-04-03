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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alkollü doktor ve ilaç mümessili hastanede polislere saldırdı: 2 gözaltı

Alkollü doktor ve ilaç mümessili hastanede polislere saldırdı: 2 gözaltı

ŞAHISLARI POLİSLERE İLK OLAYDA SALDIRMAYA ÇALIŞMASI

Polis Hastane Alkol Muayenesi Polis Ekipleri Saldırı 

-ŞAHISLARIN POLİSLERİ TEHDİT ETMESİ
-OLAYIN YAŞANDIĞI HASTANEDEN GÖRÜNTÜ
-DETAYLAR

( BOLU )-Polislere, ‘Sizi Suriye’ye gönderirim’ diyerek tehdit etti BOLU

- Bolu’da pizzacıda ücret nedeniyle çıkan kavganın ardından götürüldükleri hastanede polislere saldırarak darp eden alkollü doktor ile ilaç mümessili gözaltına alındı. Bolu’da, Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Ö.V. ve ilaç mümessili Ç.A. birlikte alkol aldıktan sonra şehir merkezinde bulunan bir pizzacıya gitti. Pizza siparişi veren ikili ile çalışanlar arasında ücret nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Olayın yaşandığı yere giden polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan pizzacı çalışanları ile Ö.V. ve Ç.A.’yı rapor almak için hastaneye götürmek istedi. İlaç mümessili Ç.A.’nın polis ekiplerine saldırmaya çalışması ve ‘Sizi Suriye’ye gönderirim” diyerek tehdit etmesinin ardından olay yerine takviye ekip istendi. Güçlükle ekip aracına bindirilen Ö.V. ve Ç.A. alkol muayenesi ve rapor için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü. Hastanede polisleri darp ettiler Doktor Ö.V. ve ilaç mümessili Ç.A. götürüldükleri hastanede tartıştıkları polislere küfür ederek saldırdı. Polislerin çeşitli yerlerinden yaralandığı saldırıda hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Hastane içindeki eşyalara da zarar veren Ö.V. ve Ç.A. takviye ekiplerin gelmesiyle güçlükle etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan Ö.V. ve Ç.A. ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu’na götürüldü.
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