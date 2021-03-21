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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Alkollü direksiyona geçince kaza yaptı: 1 yaralı

Alkollü direksiyona geçince kaza yaptı: 1 yaralı

- KAza yerinden görüntü

İlk Müdahale Para Cezası Araç Kullanmak Alkol Muayenesi Sağlık Ekipleri 

-- Ambulansa alınan yaralı sürücüden görüntü
-- Kaza yapan araçlardan görüntü
-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek yaptığı kazada yaralanan sürücüye, para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu. Kaza akşam saatlerinde Kartepe Uzuntarla İbrikdere mevkii D-100 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.C. idaresindeki 34 BPM 711 Hyundai marka otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak önünde ilerleyen H.K. idaresindeki 26 AAJ 198 Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolsa savrulan araçlardaki E.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.C.’nin yapılan alkol muayenesinde 2.88 promül alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL ceza kesilen ve ehliyetine 6 ay el konulan E.C., ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yara almadan kurtulan H.K. adlı sürücü ise kaza anında yaşadıklarını yutkunarak anlattı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (GY-GY
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