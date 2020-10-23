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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Alkollü asker zırhlı araçla duvarı yıktı

- Alkollü asker zırhlı araçla duvarı yıktı

BMP-3 IFV tipi zırhlı personel taşıyıcının duvara çarpma anı

( VOLGOGRAD ) VOLGOGRAD

Çarpma Anı Zırhlı Araç 


- Rusya’da alkolü bir asker, Rusya’nın Volgograd kentinde bulunan havaalanındaki duvarı zırhlı araçla yıkıp geçti. Rus ordusuna mensup bir asker alkollün dozunu kaçırdı. Alkollü asker, BMP-3 IFV tipi zırhlı personel taşıyıcı ile Volgograd Havaalanına ait beton koruma duvarına çarptı. Anbean kaydedilen görüntülerde, asker zırhlı araçla duvarı delip geçti. Kazanın ardından zırhlı aracı durdurarak teslim olan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
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