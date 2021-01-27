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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alkollü adam polis ve bekçilere zor anlar yaşattı

Alkollü adam polis ve bekçilere zor anlar yaşattı

Alkollü adamın yerde hareketsiz yatması

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 

-Bekçilerin adamı kaldırmaya çalışması
-Alkollü adamın ekiplere yalvarması
-Polis ve bekçilerin alkollü adamı ekip arabasına güçlükle bindirmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alkollü vatandaş polis ve bekçilere zor anlar yaşattı. Olay, Kdz. Ereğli çarşı merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre alkollü olan Mustafa A. için çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen Polis ve bekçiler vatandaşı sakinleştirdikten sonra ekip aracına alarak evine bıraktı. Polislerin ayrılması ile birlikte evinden çıkan Mustafa A. bu kez Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak'ta çevreye yeniden rahatsızlık vermeye başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine direnen alkollü şahıs, güçlükle sakinleştirilerek ambulansa aldı. Mustafa A.'nın eşinden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilirken alkollü vatandaş Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (İYA-
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