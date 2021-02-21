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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Alkole savaş açan cami cemaatinden pankartlı protesto

Alkole savaş açan cami cemaatinden pankartlı protesto

Açıklamalar

Market Protesto Karya Alkol Satışı 

-protestodan görüntüler

( SAKARYA -ÖZEL) - Mahallelerinde alkol satışı yapılmasını istemeyen vatandaşlar imza topladı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkol satışı yapan markete karşı çıkan cami cemaati, pankart açarak durumu protesto etti. Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde alkol satışı yapan marketin açılması mahallelinin tepkisine neden oldu. Markete yakın bir bölgede bulunan Sıracevizler Camii’nin cemaati ise açtıkları pankartlar ile duruma tepki göstererek protesto gerçekleştirdi. İmza toplayan cemaat, alkol satışı yapan işletmenin kapatılması için gerekli girişimleri de yapacaklarını ifade ettiler. İşletmenin açılmasının ardından huzurlarının kaçtığını ifade eden mahalleli Bülent Ak, “Mahallemizde bulunan bu işletmenin kapatılmasını istiyoruz. Biz çocuklarımızın geleceğini düşünerek, örf ve ahlakın ortadan kalkacağına inanarak bu talepte bulunuyoruz. Camiye yakın bölgede bulunan bir işletme. Mahalle aralarında böyle satışın yapılmasını uygun görmüyoruz. Burası açıldıktan sonra huzurumuz kaçtı” dedi.
"Mahalle aralarındaki alkol satış yerlerine 'hayır' diyoruz" Vatandaşlar arasında imza topladıklarını belirten İbrahim Çuhadar, “Mahalle aralarında açılan alkol satış yerlerine 'hayır' diyoruz. Geleceğimize kötü örnek olduğu için istemiyoruz. Biz imza topladık, gerekli yerlere müracaatımızı yapacağız” diye konuştu.
"İmza topladık gerekli mercilere ileteceğiz" Alkole karşı olduklarını ve bu işletmenin kapatılması için imza toplayarak gerekli yerlere başvuracaklarını aktaran Mehmet Ali Başak ise, “Bizim evimizin dibinde, yarın öbür gün çocuklarımız rahatsız olacak. Bunu uygun görmüyoruz, alkole karşıyız. Şu ana kadar 20 imza topladık ve gerekli mercilere ileteceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından vatandaşlar, ‘Mahallemizde alkol istemiyoruz’ şeklinde sloganlar atarak protestolarını sonlandırdı.
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