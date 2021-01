Alkolden ehliyetine el konulan sürücü kısıtlamada polise yakalandı cezayı yedi

-polislerle diyaloğu



( BURSA )- Sürücüyü savunan arkadaşı: "Suyu öde, elektriği öde, vergi ver, yaz babam yaz oh ne güzel" BURSA



- Bursa'da daha önce alkolden ehliyetine el konulan sürücü, kısıtlama denetimlerinde yine polise yakalandı. Sürücünün yanındaki arkadaşının ise ağzından dökülen kelimeler 'pes' dedirtti. Sürücünün arkadaşı Ferit E., "Suyu öde, elektriği öde, vergi ver, yaz babam yaz oh ne güzel" dedi.

Korona virüs denetimleri kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir kamyonet sürücüsünün izin belgesi olduğu ancak daha önceden alkolden dolayı ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. Ekipler şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 2 bin 850 TL kendisine ve araç sahibi olan annesi ayrı ayrı ceza kesti. Cezayı duyan sürücü Murat B. "Ben bu kadar parayı nasıl kazandığımı siz nerden anlarsınız yazıktır günahtır. Tabi siz işten prim alıyorsunuz helal değil hakkım. Bende o paraları ödemeyeceğim. Devlete hizmet etmeyeceğim" dedi.

Bu sırada onunla aynı arabada olan arkadaşı Ferit E. ise, "Suyu öde, elektriği öde, vergi ver, yaz babam yaz oh ne güzel" diye konuştu.

. Ferit E'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten sigara içmekten ve maskesiz gezmekten dolayı işlem yaptı. Toplamda her iki şahsa 10 Bin TL ceza kesildi.



loading...