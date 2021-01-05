Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Alkolden ehliyetine el konulan sürücü kısıtlamada polise yakalandı cezayı yedi

Alkolden ehliyetine el konulan sürücü kısıtlamada polise yakalandı cezayı yedi

şahısların görüntüsü

Polis Akalan Araç Kullanmak Helal Sigara 

-polislerle diyaloğu

( BURSA )- Sürücüyü savunan arkadaşı: "Suyu öde, elektriği öde, vergi ver, yaz babam yaz oh ne güzel" BURSA

- Bursa'da daha önce alkolden ehliyetine el konulan sürücü, kısıtlama denetimlerinde yine polise yakalandı. Sürücünün yanındaki arkadaşının ise ağzından dökülen kelimeler 'pes' dedirtti. Sürücünün arkadaşı Ferit E., "Suyu öde, elektriği öde, vergi ver, yaz babam yaz oh ne güzel" dedi.
Korona virüs denetimleri kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir kamyonet sürücüsünün izin belgesi olduğu ancak daha önceden alkolden dolayı ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. Ekipler şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 2 bin 850 TL kendisine ve araç sahibi olan annesi ayrı ayrı ceza kesti. Cezayı duyan sürücü Murat B. "Ben bu kadar parayı nasıl kazandığımı siz nerden anlarsınız yazıktır günahtır. Tabi siz işten prim alıyorsunuz helal değil hakkım. Bende o paraları ödemeyeceğim. Devlete hizmet etmeyeceğim" dedi.
Bu sırada onunla aynı arabada olan arkadaşı Ferit E. ise, "Suyu öde, elektriği öde, vergi ver, yaz babam yaz oh ne güzel" diye konuştu.
. Ferit E'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten sigara içmekten ve maskesiz gezmekten dolayı işlem yaptı. Toplamda her iki şahsa 10 Bin TL ceza kesildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı