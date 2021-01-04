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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Alkol sonrası yere yığılan yaşlı adam hastanede öldü

- Alkol sonrası yere yığılan yaşlı adam hastanede öldü

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Sahte İçki Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Şahsın düştüğü yerden detay
-polis ekiplerinin şerit çekmesinden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te arkadaşları ile alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan 65 yaşındaki İsmail Aydoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre İsmail Aydoğan (65) Öğlebeli Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde bulunan çay kenarında arkadaşları ile alkol aldı. Bir süre sonra yaşlı adam henüz bilinmeyen bir nedenle yere yığıldı. Aydoğan’ın düştüğünü gören arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri sahte içki ihtimali üzerine çalışma başlattı. (RB-
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