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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alkol komasından çıkan genç gazetecilere söz verdi

Alkol komasından çıkan genç gazetecilere söz verdi

OLAY YERİNDEN DETAY

Polis Kamera Diyalog Kaldırım Taşı Alkol Koması 

-GENÇTEN DETAY
-DİYALOG

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da aşırı alkol sebebiyle kaldırım taşına sızan ve bir süre sonra kendinden geçen 20 yaşındaki gencin yardımına gazeteciler koştu.Olay gece yarısı saat 20.30 sularında merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Gazcılar Mahallesi Cezaevi sokakta meydana geldi.Kaldırım taşına uzanır halde hareketsiz şekilde yatan vatandaşı fark eden mahalle sakinleri durumu polise ihbar etti.Olay yerine gelen polis yerde yatan E.D (20) isimli gencin alkol komasına girdiğini anlayınca olay yerine ambulans ekibi sevk edildi.Yaşananlar esnasında gazeteciler ile alkol komasına giren gencin diyalogları kameralara yansıdı. Gazetecilere bir daha alkol kullanmayacağına dair söz veren gencin sergilediği tavırlar yürekleri burktu.
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