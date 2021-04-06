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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi

Alkol içerken sigarası evin içine düştü, yangında dumandan etkilendi

Ekipler detay

Polis Hastane Kayınbirader Sigara Sağlık Ekipleri 

-Evden detay
-Dışarıya atılan eşyalar detay
-Ekiplerin olay yerinden ayrılması

( SAKARYA )- Kayınçosu ile tartışan şahıs evindeki eşyaları dışarıya attı SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde kayınbiraderiyle tartışan ve ardından evinde alkol içen şahsın yere düşen sigarası ufak çaplı yangına sebep oldu. Yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.Olay, Erenler ilçesi Dilmen Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahıs sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderiyle tartıştı. Tartışmanın ardından evine gelerek alkol içmeye başlayan ve evindeki eşyaları dışarıya atan M.K., içtiği sigara yere düştü. Sigaranın düştüğü yerden çıkan alevleri görerek paniğe kapılan M.K., ‘Ev yanıyor’ diyerek dışarıya koştu. Komşularının fark etmesi üzerine durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerince, evin içerisinde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.Yangında dumandan etkilenen M.K. ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis konu ile ilgili inceleme başlatırken, şahsın dışarıya attığı eşyalarının bir kısmı ise komşuları tarafından evin içerisine alındı.
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