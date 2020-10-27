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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Alkol dolu bardakla motosiklet sürdü, kendisini çekenlere ‘şerefe’ dedi

Alkol dolu bardakla motosiklet sürdü, kendisini çekenlere ‘şerefe’ dedi

elinde bardaklı sürücünün motoru sürmesi

Bild Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 

-Otomobildeki yolcunun sözleri
-Motosiklet sürücüsünün şerefe işareti

( ANTALYA )- Trafikteki motosiklet sürücüsünün görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti- Çevreyolunda kendisine cep telefonuyla çeken vatandaşa şerefe işareti yaptı ANTALYA

- Antalya’da motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken elinde alkol dolu bardakla son sürat motosikleti sürdü, kendisini cep telefonuyla çeken vatandaşa da şerefe hareketi yaptı. İlginç olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 18.00’da yaşandı. Kasksız ve maskesiz bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir elinde alkol dolu bardakla hızla giden motosiklet üzerinde görüntülendi. Bu sırada trafikteki bir otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaş, şahsı fark edip cep telefonuyla kayda girdi. Kaydı çeken kişinin ‘Allah’ım sabır’ dediği motosiklet sürücüsü, buna karşılık şerefe işareti yaparak karşılık verdi. Tek eliyle motosikleti hızlı bir şekilde süren sürücü, ardından gözlerden kayboldu. (SM-
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