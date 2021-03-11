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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı

Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı

Vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler

Polis Karya Cep Telefonu Polis Ekipleri Yükselen 

-Polis ekipleri
-Tartışmada yükselen sesler
-Detaylar

( SAKARYA )- Kısıtlamada sokağa çıkarak tartışmaya başladılar- Tartışmayı ayıran ekipler izinsiz sokağa çıkan şahıslara ceza yazdı SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen her gece alkol alıp kavgaya karışan ve cadde ortasında yüksek sesle küfürler savurduğu iddia edilen şahıslar mahalleliyi bıktırdı. Gece yarısı sokakta kavga ederek birbirlerine küfürler savuran şahısları polis ekipleri ayırarak, izinsiz sokağa çıktıkları için cezai işlem uyguladı. Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde önceki gece yarısı yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol alan bir grup bilinmeyen sebepten tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce küfürler, hakaretler havada uçuştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavga eden şahısları ayırarak gerginliği zor yatıştırdı. Şahıslara yasak olmasına rağmen izinsiz sokağa çıktıkları için cezai işlem uyulandı. Mahalleli, her gece alkol alıp kavga eden ve yüksek sesle bağırıp küfürler savurduğu iddia edilen şahıslardan bıktı. Çok sayıda kişinin 155'i arayıp bu şahısları şikayet ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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