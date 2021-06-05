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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alkol alıp hız yapınca dehşeti yaşadılar: 1 ölü, 2 yaralı

Alkol alıp hız yapınca dehşeti yaşadılar: 1 ölü, 2 yaralı

Yaralıların otomobilden çıkarılması

İlk Müdahale Polis Aşırı Hız Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kazaya karışan araçtan detay
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Hastaneden detay
-Genel ve detay

( KOCAELİ )-Alkollü sürücü bariyere girdi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü aşırı hız yapınca bariyerlere girdi. Kaza sonrasında sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güney Yanyol Caddesi Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Duman idaresindeki 34 PC 3033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-100 Karayolu ve Güney Yanyol Caddesi’ni ayıran bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Fatih Duman, otomobilde bulunan Canan Ç. ve Eyüp Y., otomobilin içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan yaralıları çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan otomobil sürücüsü Fatih Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan Canan Ç. ve Eyüp Y.’nin ise, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, yapılan incelemelerde otomobilin içerisinden alkol kadehlerinin çıkması ve otomobilin bariyere çarpana kadar hiç fren izine rastlanmaması ise dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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