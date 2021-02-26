Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

- POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNE GELMESİ

İlk Müdahale Emniyet Müdürlüğü Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- YARALI EMRE T.'NİN AMBULANSA BİNDİRİLMESİ
-- KAVGAYA KARIŞAN UĞUR S.'NİN FENALAŞMASI VE AMBULANSA BİNDİRİLMESİ
-- OLAYIN YAŞANDIĞI APARTMANIN KANLAR İÇİNDE KALMASI
-- DETAYLAR

( BOLU )- Bıçaklı kavga çıkan apartmanın duvarları kanla boyandı BOLU

- Bolu’da, alkol aldıkları evde aralarında çıkan bıçaklı kavgada 3 yerinden bıçaklanan 1 kişi yaralandı. Kavganın dehşeti apartmanın duvarlarına sıçrayan kanlarla ortaya çıktı. Olay, saat 19.30 sıralarında Aşağısoku mahallesi Yıldırım Beyazıt caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur S.’ye ait evde alkol alan Emre T. ve Soner S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 arkadaş arasında bıçaklı kavga başladı.
Kavgada Emre T., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yerde kaldı. Kavganın devam ettiği sırada eve gelen başka bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Emre T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan Soner S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülürken, sinir krizi geçirerek fenalaşan Uğur S., ambulansla hastaneye götürüldü. 3 yerinden bıçaklanan Emre T.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavganın dehşeti apartmanın duvarlarına yansıdı. Olayın yaşandığı dairenin dışındaki duvarlar adeta kanla boyanmış hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FC
loading...
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı